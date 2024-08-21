Обманутая аферистами Долина решила через суд вернуть свою квартиру

Певица Лариса Долина подала заявление в суд на покупательницу своей квартиры

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Народная артистка России Лариса Долина подала заявление в суд на покупательницу своей квартиры. Информация об иске появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Певица 19 августа потребовала суд признать сделку о продаже ее недвижимости в Хамовниках недействительной. Если судья встанет на сторону артистки, она вернет свою жилплощадь.

По данным Telegram-канала Shot, новой обладательницей пятикомнатной квартиры Долиной стала москвичка Полина Лурье.

Авторы статьи уточнили, что разведенная женщина с ребенком работала в московской инженерно-консалтинговой компании.

Предположительно, мошенники убедили Долину продать свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках, а полученные деньги передать женщине-курьеру. Полиция быстро нашла и задержала подозреваемую в афере с недвижимостью.

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