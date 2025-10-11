Обладатели прав на патриотические песни подали в суд на Митю Фомина

Выступивший на патриотическом концерте с песнями «Моя Москва» и «Темная ночь» певец Митя Фомин стал фигурантом судебного разбирательства с владеющими правами на произведения компаниями. Об этом в комментарии 360.ru заявила представляющая интересы артиста юрист Валерия Рытвина.

Она подчеркнула, что компании «Национальное музыкальное издательство» и «Первое музыкальное издательство» подали иски в арбитражный суд, где Фомин выступает ответчиком.

Юрист подчеркнула, что артист исполнил песни «Моя Москва» и Темная ночь» на патриотическом концерте, куда исполнитель вложил деньги, чтобы зрители посмотрели шоу бесплатно. Запись выступления Фомина попала в интернет, и компании выступили с претензиями, угрожая судами.

По словам Рытвиной, сначала владельцы прав на песни требовали огромных компенсаций, Митя предложил снизить сумму до 400 тысяч рублей, но лейблы продолжили стоять на своем.

«Из-за такой жадности будем отстаивать свою позицию в суде, в результате чего истцы могут ничего не получить или существенно меньшие суммы», — подчеркнула юрист.

Она подчеркнула что суд рассмотрит дела без вызова сторон: все аргументы истцы и ответчик смогут представить только через документы, которые загрузят на сайт суда.

