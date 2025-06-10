Певец Митя Фомин сообщил, что задумывается об усыновлении ребенка из детского дома. Своими мыслями он поделился с журналистом Национальной Службы Новостей в рамках мероприятия Marie Claire Blogger Party 2025. Исполнитель подчеркнул значимость воспитания детей с малых лет.

«Периодически я думаю о приемном ребенке, значит, есть шанс, что это может произойти. Столько несчастных, обездоленных детей, которые нуждаются в семье. Важно желание ребенка обрести семью, и чтобы вы знали, что никогда не пожалеете о таком решении», — отметил артист.

Фомин также добавил, что материнского капитала в качестве поддержки рождаемости недостаточно, необходима больше стимулировать граждан.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее заявила, что с 2023 года общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 5% и составило 340 055 человек.