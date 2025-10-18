Брижит Бардо впервые вышла на связь после операции

Французская актриса Брижит Бардо выписалась из больницы после перенесенной операции. Как сообщили Noovo в ее окружении, хирургическое вмешательство прошло благополучно, и сейчас она восстанавливается дома в своей резиденции в Сен-Тропе,

Операцию провели в частной клинике в Тулоне. По словам представителей актрисы, она чувствует себя хорошо и благодарна врачам за заботу. Бардо попросила поклонников не беспокоить ее, подчеркнув, что хочет спокойно отдохнуть и прийти в себя.

Она также поблагодарила всех, кто волновался за нее, и отметила, что операция прошла «очень удачно».

Брижит Бардо уже много лет не появляется на публике. Она отказалась от карьеры в кино еще в 1970-х и полностью посвятила себя защите животных.

Актриса живет между двумя своими домами — известной виллой Ла Мадраг в Сен-Тропе и уединенным поместьем Ла Гарриг, где ухаживает за животными.

Недавно в интервью французскому телевидению Бардо сказала, что ведет фермерскую жизнь и не пользуется компьютером.

Бардо 91 год. Ей несколько раз вызывали врачей и спасателей. В 2023 году артистке потребовалась помощь из-за сильной жары.