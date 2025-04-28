Объявлен победитель шестого сезона шоу «Маска»

Представление началось с разоблачения Страуса, в образе которого выступала актриса Эвелина Бледанс. Четвертое место занял Жан Милимеров под маской Боксера, третье — Алексей Гоман в костюме Сокола, второе — певица Mona (Даша Кустовская), выступавшая Далматинцем. Главный приз достался Панайотову.

«У меня нет слов, я безумно благодарен, я долго думал, если это произойдет, то эта победа принесет в мою жизнь какой-то новый этап. Ведь у меня всегда были только вторые места, и я решил, что пора с этим завязывать», — сказал он со сцены.

В первом полуфинале из гонки вылетела Ева Власова под маской Утки. Разоблачение Страуса, который проиграл в следующем выпуске, по просьбе Филиппа Киркорова перенесли на финал.