Объявлен победитель 13-го сезона шоу «Голос»

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

В последнем выпуске на сцену вышли Валерий Рагулин и Илья Алтухов из команды Басты, Наталья Сергиенко и Валентина Яньшина под руководством Полины Гагариной, Енатан Тащан и Дзамболат Дулаев от Антона Беляева, Матвей Козин и Саникидзе под управлением Герзмавы. В суперфинал прошли только четыре участника.

Сначала Саникидзе спел песню All by Myself Эрика Кармена, больше известную в исполнении Селин Дион, затем «Верни мне музыку» из репертуара Софии Ротару. По итогам зрительского голосования он набрал 38% и занял первое место.

Саникидзе родом из Междуреченска в Кемеровской области. Он уже известен как участник шоу «Голос. Дети», оперный певец и солист Камерной сцены Большого театра. Победитель получил статуэтку с зажатым в руке микрофоном, миллион рублей и право записать сингл.

Ранее финалистка шоу «Голос. Дети» выиграла национальный отбор в Израиле на «Евровидение». Эден Голан родилась в Тель-Авиве, но 13 лет прожила в Москве.