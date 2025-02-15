«Я не могу». Гагарина со скандалом покинула шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина во время съемок 13 сезона шоу «Голос» поссорилась с наставником проекта — оперной дивой Хиблой Герзмавой. В итоге исполнительница со скандалом покинула студию.

Поводом для конфликта между звездами стало выступление в новом сезоне, который стартовал 31 января на Первом канале, 17-летней участницы Эмилии Курье. Певицы стали спорить друг с другом из-за яркой исполнительницы.

Несмотря на все усилия Гагариной и Герзмавой, Эмилия выбрала продюсера Антона Беляева. Это решение стало шокирующим для Гагариной, которая не сдержала эмоций.

В какой-то момент певица резко встала из своего кресла и заявила: «Я пошла, ушла, я не могу». После этих слова Гагарина скрылась за кулисами. Такое поведение удивило других наставников.

Певица не первый раз эмоционально реагирует на происходящее в телешоу «Голос». В предыдущем сезоне Полине Гагариной не понравилось поведение одной из участниц и она покинула студию.