«Оберегает Дженнифер». Брак Лопес и Аффлека распался еще в марте

Брак актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес мог распасться еще несколько месяцев назад. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Аффлек «очень оберегает Дженнифер», несмотря на то что пара не виделась с марта. Актер оберегает право бывшей супруги на личную жизнь и потому не рассказывает об этом.

В мае супруг не появился вместе с Лопес на красной дорожке на балу Met Gala. Кроме того, тогда инсайдеры утверждали, что Аффлек хотел объявить о расторжении брака, но не стал этого делать.

Ранее стало известно, что актер перевез вещи из особняка Лопес в съемное жилье. Вопросами переезда он занимался, когда артистка отдыхала в Италии.