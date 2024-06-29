Бен Аффлек вывез вещи из дома Лопес, пока та отдыхала в Европе

People: актер Бен Аффлек перевез вещи из дома Дженнифер Лопес в съемное жилье

Фото: РИА «Новости»

Голливудский актер Бен Аффлек решил съехать из особняка, в котором жил вместе с певицей Дженнифер Лопес. Артист перевез вещи в арендованный дом, сообщили журналисты People.

По данным издания, Аффлек занимался переездом, когда Лопес отдыхала в Италии.

Источник из окружения артистов рассказал прессе, что актер уже примерно два месяца живет в Брентвуде. Он ежедневно ходит в офис, много работает и проводит время со своими детьми.

Информация о проблемах в отношениях Лопес и Аффлека появилась в СМИ в мае. Инсайдер уверял, что артист не виноват в разладе. Слухи о возможном разводе подогрела сама певица, когда отправилась на отдых в Европу без возлюбленного. Папарацци заметили актрису одну в Сорренто.

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