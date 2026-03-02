«Ну и пошла ты, дура старая». Мария Голубкина шокировала фанатов своим хамством

Актриса Мария Голубкина поделилась с поклонниками в недавнем стриме, что грубо ответила одной из журналисток, когда та стала навязчиво себя вести. Об этом сообщило издание StarHit .

Голубкина оказалась активной пользовательницей соцсетей: ведет прямые эфиры и отвечает на вопросы подписчиков. Только с представителями прессы у нее часто возникают проблемы. С одной из журналисток она грубо обошлась, объяснив фанатам, что ей эти интервью без надобности.

«В общем, какое-то хамье, и она (журналистка — прим. ред.) мне сказала: „Тогда я не буду с вами разговаривать“. Ну и пошла ты, дура старая. Хотя теперь даже не знаю, кто из нас хамло по-настоящему», — сказала актриса.

Поклонники Голубкиной предположили, что актриса груба из-за хронического одиночества. Артистка в ответ заявила, что родственных душ у нее много, как и свободного времени.

Ранее Голубкина рассказала, что отправилась в паломническую поездку в монастырь Серафимо-Дивеевский.