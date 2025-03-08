Новый возлюбленный Натали Портман оказался продюсером Милен Фармер и Давида Гетты

Актриса Натали Портман начала встречаться с 44-летним французским продюсером Танги Детаблем. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Камеры репортеров запечатлели, как пара нежно обнимается на одной из улице Парижа. Во время романтической прогулки Детабль поцеловал обладательницу премии «Оскар» в макушку.

«Натали Портман нашла новую любовь после развода с бывшим мужем Бенджамином Мильпье. Оставив в прошлом своего „изменяющего“ бывшего, 43-летняя актриса теперь встречается с Танги Дестейблом», — отметило издание.

Новая пассия актрисы — известный французский музыкальный продюсер, сотрудничавший с такими мировыми звездами как Милен Фармер и Давид Гетта. Также Детабль на протяжении семи лет состоял в группе Yelle.

Звезда «Звездных войн», «Леона» и «Черного лебедя» развелась с мужем после 11 лет брака. Причиной расставания стала измена Мильпье в мае 2023 года. Друг звездной четы рассказал, что актриса сильно переживала из-за предательства супруга.