Новый возлюбленный Натали Портман оказался продюсером Милен Фармер и Давида Гетты
Daily Mail: Портман закрутила роман с французским продюсером Детаблем
Актриса Натали Портман начала встречаться с 44-летним французским продюсером Танги Детаблем. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Камеры репортеров запечатлели, как пара нежно обнимается на одной из улице Парижа. Во время романтической прогулки Детабль поцеловал обладательницу премии «Оскар» в макушку.
«Натали Портман нашла новую любовь после развода с бывшим мужем Бенджамином Мильпье. Оставив в прошлом своего „изменяющего“ бывшего, 43-летняя актриса теперь встречается с Танги Дестейблом», — отметило издание.
Новая пассия актрисы — известный французский музыкальный продюсер, сотрудничавший с такими мировыми звездами как Милен Фармер и Давид Гетта. Также Детабль на протяжении семи лет состоял в группе Yelle.
Звезда «Звездных войн», «Леона» и «Черного лебедя» развелась с мужем после 11 лет брака. Причиной расставания стала измена Мильпье в мае 2023 года. Друг звездной четы рассказал, что актриса сильно переживала из-за предательства супруга.