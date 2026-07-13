«Новый рекорд на модных весах». Собчак оценила лук дочери Маликова

Журналист и блогер Ксения Собчак разобрала образ Стефании Маликовой и оценила его более чем в 13 миллионов рублей. Обзор Собчак опубликовала в своем телеграм-канале .

«Сегодня взвешиваем лук одной из давних столичных it-girl — Стеши Маликовой. <…> Самый яркий акцент — сумка от Chanel в вирусном бирюзовом цвете. <…> В украшениях Стеша смешала наив пластиковых аксессуаров с тяжелым люксом», — отметила блогер.

Классические туфли от Gucci Собчак оценила в 84 тысячи рублей, платье-комбинацию от собственного бренда дочери Маликова — 28,8 тысячи рублей. Платок от того же Dress by Stesha стоит 7,9 тысячи рублей.

Ожидаемо, что самыми дорогими оказались аксессуары. Часы Cartier, по мнению Собчак, стоят около 5,8 миллиона рублей, кольцо того же бренда — 4,6 миллиона рублей, кольцо Bvlgari блогер оценила в 1,827 миллиона рублей. Самым «скромным» оказался браслет от Cartier, его стоимость — около 220 тысяч рублей.

«Благодаря такому обвесу, у нас новый рекорд на модных весах», — заявила Собчак.

В начале июня мошенники взломали два телеграм-канала, принадлежащих Собчак.