Артхаус с элементами сюра. Пугачева может стать героиней нового фильма

Фильм про Аллу Пугачеву мог бы стать значимым и масштабным проектом. О готовности поработать с эмигрировавшей из России певицей заявил режиссер Валерий Переверзев в беседе с изданием «7Дней.ru».

Он отметил, что еще не определился с жанром будущей киноленты. К тому же эти планы нужно обсудить с самой Примадонной.

«Если команда Пугачевой сказала бы, что они хотят фильм про Аллу Борисовну, про какой-то эпизод из ее жизни, это мог быть и байопик, и документалка», — сказал режиссер.

По словам Переверзева, у него могло бы получиться хорошее артхаусное кино с элементами сюра, ведь «работать с людьми большого полета очень круто».

Проживающая на Кипре Пугачева пока не знает о планах режиссера снять киноленту о ее жизни. К тому же, у Переверзева скоро начнутся съемки фильма «Брат 4» в жанре хоррор. Работы намечены на сентябрь.

Ранее стало известно, что Пугачеву убрали из фильма «Ледокол» режиссера Николая Хомерики. Ее портрет мелькал в одном из эпизодов картины.