Новой возлюбленной Стаса Пьехи оказалась его стилистка

Певца Стаса Пьеху застали во время романтической прогулки по Москве с его возлюбленной — стилисткой Полиной. Об этом сообщил журнал Super.

Пара шла под руку из автомобиля и направилась на поздний завтрак. После еды они вернулись к авто и уехали.

Слухи о романе Пьехи со стилисткой появились весной, но пара не комментировала свои отношения.

По информации Super, девушка ради артиста ушла из семьи. Инсайдер издания уточнил, что Пьеха и его новая возлюбленная уже достаточно долго живут вместе.

Ранее внимание публики к себе в очередной раз привлек певец Шаман (Ярослав Дронов). Исполнитель хита «Я русский» на камеру сжег один из своих главных элементов образа — кожаные штаны.

Он объяснил, что для него настало время перемен. Музыкант отправил штаны в горящую печь под звуки своей песни «Братья-славяне», добавив, что достиг солидного возраста.