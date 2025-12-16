«Новогодний подарок для россиян». Решение Верховного суда восстановило справедливость по делу Долиной

Верховный суд России поставил точку по делу о споре за квартиру певицы Ларисы Долиной, в котором покупательница Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег. Председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин объяснил 360.ru, как это судебное решение повлияет на квартирный спор и отношение россиян к судебной системе России.

«Что касается права собственности Лурье на эту спорную квартиру, то это уже окончательный вердикт и оспорить его нельзя. То есть в этом плане Верховный суд поставил точку. Вопрос, который будет рассматриваться, это вопрос о выписке, выселении Ларисы Долиной из этой квартиры. Ну, я думаю, что это всего лишь вопрос времени», — пояснил адвокат.

Жорин подчеркнул, что принятое решение восстановит уважение и доверие россиян к судебной системе. В этой истории с квартирой Долиной чуть ли не все заняли позицию Лурье.

По его словам, решение Верховного суда по этому делу можно в каком-то смысле назвать новогодним подарком россиянам и надеждой на то, что суд может быть справедливым и законным.

«И какой бы ни был ресурс на стороне известных, знаменитых, богатых, справедливость, тем не менее, тоже может восторжествовать», — заключил Жорин.

Ранее пресс-служба Верховного суда сообщила, что по решению суда квартира артистки останется в собственности Лурье, а Долину обязали покинуть жилище.