Новое заявление на сына Валерии поступило в Лефортовский суд

К мировому судье судебного участка № 267 района Южнопортовый с иском к сыну певицы Валерии Арсению Шульгину обратилась Александра Прокофьева. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Истец заявила, что ошибочно отправила 50 тысяч рублей ответчику, в связи с чем тот необоснованно обогатился. Арсений просьбу о возврате денежных средств оставил без ответа, после чего Александра обратилась в суд.
В настоящее время вопрос о принятии иска к производству суда пока не разрешен.
Ранее на Шульгина также поступил иск в Тверской районный суд Москвы. По договору займа сумма взыскания превысила 587 тысяч долларов. Несколько дней назад продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин сообщил, что ситуация является гражданско-правовым делом и обычным среди бизнесменов, но ее уже урегулировали.
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