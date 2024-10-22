Новое заявление на сына Валерии поступило в Лефортовский суд

К мировому судье судебного участка № 267 района Южнопортовый с иском к сыну певицы Валерии Арсению Шульгину обратилась Александра Прокофьева. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Истец заявила, что ошибочно отправила 50 тысяч рублей ответчику, в связи с чем тот необоснованно обогатился. Арсений просьбу о возврате денежных средств оставил без ответа, после чего Александра обратилась в суд.

В настоящее время вопрос о принятии иска к производству суда пока не разрешен.

Ранее на Шульгина также поступил иск в Тверской районный суд Москвы. По договору займа сумма взыскания превысила 587 тысяч долларов. Несколько дней назад продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин сообщил, что ситуация является гражданско-правовым делом и обычным среди бизнесменов, но ее уже урегулировали.