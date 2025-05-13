«Новое место силы». Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как целуются в бассейне

Зепюр Брутян опубликовала видео из бассейна, где она целуется с Прилучным

Актриса Зепюр Брутян опубликовала в социальной сети видеоролик, на котором она страстно целуется в бассейне с супругом Павлом Прилучным. Актриса назвала это «местом силы».

«Открыли для себя новое место силы. И пусть, как говорится, весь мир подождет», — поделилась Брутян.

На видео актриса в коричневом бикини скользнула в руки «мажора» с бортика бассейна. Поклонникам понравился вид звезд из сериала «В клетке». Они назвали их «сладкими» и счастливыми.

«Приятно посмотреть на такую любовь», — написал один.

«От всего сердца вам завидую! Счастливчики!» — восторгался еще один фанат.

После развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце их сын остался жить с отцом. Недавно он сообщил о новом увлечении сына — мальчик занялся боксом.