Новая муза Киркорова переехала к нему в особняк | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 12:56 Новая муза Киркорова переехала к нему в особняк Певица Овсянникова переехала в особняк к певцу Киркорову ради сближения Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Марго Овсянникова приехала на вечеринку в честь дня рождения артиста Филиппа Киркорова с сумками и чемоданами с вещами. Она опубликовала видео в социальных сетях.

«Филипп, я решила стать еще ближе! Переезжаю к вам. Еще три чемодана вечером», — заявила она.

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Артист явно не ожидал такого поворота событий и был шокирован происходящим. Что он ответил новоиспеченной сожительнице, неизвестно.

В последнее время Киркоров часто появлялся на публике с начинающей певицей и высказывался о поддержке новых талантов. Однако, как выяснилось, их связь выходит за рамки профессионального взаимодействия.

Поп-король отметил 57-летие в окружении таких артистов, как Ольга Бузова, Давид Манукян, Александр Буйнов и Яна Рудковская. На торжество музыкант надел серебряный костюм и удивил присутствующих необычным тостом.