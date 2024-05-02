Новая муза Киркорова переехала к нему в особняк | 360°

02 мая 2024, 12:56
Новая муза Киркорова переехала к нему в особняк
Певица Овсянникова переехала в особняк к певцу Киркорову ради сближения
Певица Марго Овсянникова приехала на вечеринку в честь дня рождения артиста Филиппа Киркорова с сумками и чемоданами с вещами. Она опубликовала видео в социальных сетях.
«Филипп, я решила стать еще ближе! Переезжаю к вам. Еще три чемодана вечером», — заявила она.
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Артист явно не ожидал такого поворота событий и был шокирован происходящим. Что он ответил новоиспеченной сожительнице, неизвестно.
В последнее время Киркоров часто появлялся на публике с начинающей певицей и высказывался о поддержке новых талантов. Однако, как выяснилось, их связь выходит за рамки профессионального взаимодействия.
Поп-король отметил 57-летие в окружении таких артистов, как Ольга Бузова, Давид Манукян, Александр Буйнов и Яна Рудковская. На торжество музыкант надел серебряный костюм и удивил присутствующих необычным тостом.
Филипп Киркоров
Шоу-бизнес
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