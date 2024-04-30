«Новая я». Бузова кардинально сменила имидж | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 18:59 «Новая я». Бузова кардинально сменила имидж Певица Ольга Бузова восхитила поклонников новым образом Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова решила сменить имидж. Она разместила фотографию с новой прической в своем Telegram-канале.

«Новая я. Ворвалась в рабочую неделю красиво», — написала Бузова.

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На кадрах 38-летняя телеведущая одета в спортивном стиле: на ней темно-бежевая майка и бордовые тренировочные штаны. Из аксессуаров артистка выбрала кольцо и золотые наручные часы.

Бузова позировала перед камерой с новой прической. Ей провели окрашивание в технике шатуш и укоротили длину волос.

Подписчики высоко оценили новой образ певицы.

«Очень идет такая длина, прям самый лучший вариант», «Красоточка», «Длина идеальная, очень красиво!», «Просто супер. Перезагрузка произошла», — отметили пользователи в комментариях под фото Бузовой.

На днях певицу Ольгу Бузову положили в больницу. По словам ее пиар-менеджера, телеведущей сделали плановую операцию.