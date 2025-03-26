Нотариусы назвали претендентов на наследство Анастасии Заворотнюк

Если актриса Анастасия Заворотнюк не оставила завещание, то ее имущество разделят между наследниками согласно очередям. Об этом RT сообщили в Федеральной нотариальной палате.

«Первая очередь: дети, родители, супруг», — рассказали в организации.

Наследством может быть недвижимость, банковские счета, бизнес-активы и другое имущество, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности.

В палате пояснили, что наследство делится в равных долях между родственниками одной очереди. Если они не хотят делить его на доли, то могут заключить у нотариуса соглашение, в котором пропишут, кому какое имущество достанется.

Анастасии Заворотнюк не стало в мае 2024 года. Ей было 53 года. Актриса скончалась от рака головного мозга. Фигурист Петр Чернышев после смерти супруги один растит их шестилетнюю дочь Милу.