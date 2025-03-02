Дочь Чернышева и Заворотнюк впервые вышла на лед

Шестилетняя Мила Чернышева, дочь фигуриста Петра Чернышева и актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые выступила в ледовом шоу перед многотысячной аудиторией. Об этом сообщил НТВ .

Мила призналась, что любит молочный шоколад и фигурное катание. Девочка похожа на отца — одинаковая форма подбородка и губ, а также разреза глаз, только нос — мамин.

Чернышев признался, что изначально был против занятий дочери фигурным катанием, но Татьяна Навка уговорила его купить ребенку коньки.

«Я сопротивлялся, мне не хотелось зацикливаться на чем-то одном. Хочется, чтобы девушка росла многосторонне развивающейся, занималась литературой, танцами, музыкой, как наша мама. У нас есть на кого равняться», — добавил он.

Анастасия Заворотнюк скончалась в мае 2024 года в возрасте 53 лет. С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга. Чернышев после смерти супруги растит дочь один, в октябре прошлого года ей исполнилось шесть лет.