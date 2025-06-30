Помощник Митты рассказал о его состоянии на фоне слухов о госпитализации

Самочувствие Александра Митты нормализовалось, рядом с ним постоянно находится сын. Об этом помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил 360.ru.

«Насколько я знаю, к нему приезжала скорая помощь, но госпитализации не было. Сын Александра Наумовича ответил, что сейчас он чувствует себя нормально. Я предложил помощь, но ничего не потребовалось», — сказал он.

По словам Иванова, состояние здоровья кинематографиста значительно ухудшилось после смерти жены, которая скончалась в 2022 году. После этого Митта перестал преподавать.

«Но все же ему 92 года — такой возраст, что дай бог каждому», — отметил Геннадий.

Telegram-канал Shot сообщил, что вечером 29 июня режиссер потерял сознание у себя дома. Прибывшим на вызов медикам удалось стабилизировать его состояние.

Ранее сын Митты Евгений опроверг информацию о мучительных болях, которыми якобы страдает кинематографист.