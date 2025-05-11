Сын режиссера Митты назвал ложью сообщения о критическом состоянии отца

Критических изменений в состоянии режиссера Александра Митты нет. Никаких мучительных болей он не испытывает. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил сын народного артиста Евгений Митта, комментируя сообщения о возникновении открытых ран и ноющей боли в ногах у отца.

Сын режиссера не исключил, что источником информационного вброса стали сотрудники паллиативной службы.

«Это все неправда. Это ложь абсолютная от службы, скорее всего, паллиативной. Состояние стабильное, никаких изменений у него нет, никаких болей мучительных тоже», — заявил Евгений Митта.

Сообщение о критическом состоянии режиссера опубликовал Telegram-канал Mash. По данным авторов, недавно к Митте приезжали врачи, которых он вызвал из-за сильной боли в ногах и возникновении открытых ран, которые он постоянно перевязывает.

В ноябре 2023 года режиссер Александр Митта попал в больницу. По сообщению его киношколы, у перенесшего инсульт народного артиста началась пневмония. По словам помощника режиссера, медики забрали кинодеятеля для проведения диагностики.