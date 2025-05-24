«Ноги от ушей». Рудковская получила хвалебные комментарии под фото в купальнике

Продюсер Яна Рудковская снялась в купальнике на Мальдивах

Продюсер Яна Рудковская показала стройную фигуру. Пятидесятилетняя звезда опубликовала в соцсетях фото в купальнике, сделанное на Мальдивах. Публикация вызвала восторг у подписчиков.

На фото Рудковская была без макияжа, на ее волосах пляжная укладка, а на загорелом теле — слитный купальник лавандового цвета. Образ дополнили солнечные очки.

Фанаты впечатлились формами Яны и активно выразили свое восхищение в комментариях.

«Шикарный образ», «Ноги от ушей», «Фигура потрясающая», «Выглядите на 20», — написали подписчики под публикацией.

Ранее Рудковская оконфузилась с накладными волосами на красной дорожке.

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