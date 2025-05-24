«Ноги от ушей». Рудковская получила хвалебные комментарии под фото в купальнике
Продюсер Яна Рудковская снялась в купальнике на Мальдивах
Продюсер Яна Рудковская показала стройную фигуру. Пятидесятилетняя звезда опубликовала в соцсетях фото в купальнике, сделанное на Мальдивах. Публикация вызвала восторг у подписчиков.
На фото Рудковская была без макияжа, на ее волосах пляжная укладка, а на загорелом теле — слитный купальник лавандового цвета. Образ дополнили солнечные очки.
Фанаты впечатлились формами Яны и активно выразили свое восхищение в комментариях.
«Шикарный образ», «Ноги от ушей», «Фигура потрясающая», «Выглядите на 20», — написали подписчики под публикацией.
Ранее Рудковская оконфузилась с накладными волосами на красной дорожке.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.