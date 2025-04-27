«Нога уезжала». Нагиев травмировался на сцене в Дубае
Дмитрий Нагиев неудачно сделал кувырок и повредил ногу
Около полутора недель телеведущий Дмитрий Нагиев тяжело передвигается и сильно хромает. Причина в том, что он получил травму, показывая своим студентам пластический элемент. О случившемся шоумен рассказал изданию «Страсти».
Нагиев преподает на актерских курсах. На одном из занятий он решил показать своим ученикам сложный гимнастический прием — кувырок вперед с зависом, а следом второй — кувырок назад с выходом на руки и ноги, однако не справился и неудачно приземлился.
«Там был линолеум, еще и мокрый, поэтому правая нога уезжала в сторону», — поделился Нагиев.
Шоумен добавил, что обычно все трюки в фильмах и сериалах выполняет самостоятельно. Настоящий актер, по его мнению, в своей работе не должен иметь ограничений и ценить совместный труд.
Ранее 360.ru рассказал, кем актер является на самом деле.