Нюшу раскритиковали в соцсетях за слишком откровенный наряд

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, выложила в соцсети фото с вечеринке в откровенном наряде, которое вызвало критику в комментариях. Об этом сообщил телеграм-канал Super .

Артистка позировала в полупрозрачных леггинсах и корсете телесного цвета, пополнив наряд боа из перьев в тон. Некоторые комментаторы назвали образ некрасивым, отвратительным и кошмарным. Другим скудное одеяние 36-летней певицы напомнило о «голой вечеринке».

Ранее комментаторы раскритиковали образ певца Николая Баскова на «Новой волне». Они сочли, что с отбеленными зубами артист стал похож на куклу Кена и назвали его улыбку неестественной.