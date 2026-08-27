«Похож на Кена». Фанаты захейтили внешность Баскова на «Новой волне»

Певец Николай Басков появился на красной дорожке музыкального фестиваля «Новая волна» в Казани и за кулисами пообщался с прессой. Светский журналист Феликс Грозданов опубликовал в Instagram* видео встречи с артистом, под которым фанаты раскритиковали внешность исполнителя.

Басков появился на красной дорожке в белом костюме с пайетками и белой рубашке. Репортер спросил, не новые ли у артиста зубы и назвал их красивыми.

«Да их просто отбелили», — ответил певец, улыбнувшись.

Пользователи написали в комментариях, что цвет вообще неестественный и певец стал похож на Кена. Некоторые из них отметили, что раньше была мода на золотые зубы, а сейчас на белые. Еще один комментатор добавил, что идеально ровные и белые зубы выдают возраст человека.

Ранее диетолог Елена Соломатина предостерегла россиян от опасных методов похудения, в том числе от интервального голодания, которое выбрал Николай Басков.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена