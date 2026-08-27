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    «Похож на Кена». Фанаты захейтили внешность Баскова на «Новой волне»

    Баскова раскритиковали на «Новой волне» из-за белоснежных зубов

    Фото: РИА «Новости»

    Певец Николай Басков появился на красной дорожке музыкального фестиваля «Новая волна» в Казани и за кулисами пообщался с прессой. Светский журналист Феликс Грозданов опубликовал в Instagram* видео встречи с артистом, под которым фанаты раскритиковали внешность исполнителя.

    Басков появился на красной дорожке в белом костюме с пайетками и белой рубашке. Репортер спросил, не новые ли у артиста зубы и назвал их красивыми.

    «Да их просто отбелили», — ответил певец, улыбнувшись.

    Пользователи написали в комментариях, что цвет вообще неестественный и певец стал похож на Кена. Некоторые из них отметили, что раньше была мода на золотые зубы, а сейчас на белые. Еще один комментатор добавил, что идеально ровные и белые зубы выдают возраст человека.

    Ранее диетолог Елена Соломатина предостерегла россиян от опасных методов похудения, в том числе от интервального голодания, которое выбрал Николай Басков.

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