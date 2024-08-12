«Низкопробно и не массово»: Лев Лещенко раскритиковал Олимпиаду в Париже

Певец Лев Лещенко назвал Олимпиаду в Париже низкопробным абсурдом

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Лев Лещенко назвал открытие Олимпийских игр в Париже низкопробным шоу. Своим мнением он поделился с «Комсомольской правдой».

«Во Франции сейчас происходит некрасивая история. Но я надеюсь, что люди увидят творящийся абсурд и поймут, насколько это все низкопробно и не массово», — заявил артист.

Церемония закрытия летних Олимпийских игр — 2024 прошла в Париже вчера, 11 августа. От России в соревнованиях участвовали 15 атлетов. Единственную медаль взяли теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Вся Олимпиада сопровождалась скандалами. Например, постер закрытия Игр в Париже напомнил зрителям «икону дьявола». Кроме того, Святой престол в Ватикане осудил церемонию открытия соревнований из-за пародии на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи в исполнении трансвеститов*.

* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.

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