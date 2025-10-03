Nirvana выиграла суд о знаменитой обложке альбома Nevermind

Участники группы Nirvana выиграли судебный процесс по иску американского художника о знаменитой обложке альбома Nevermind. Об этом сообщила телерадиокомпания BBC со ссылкой на судебные документы.

Суд постановил, что спорная фотография не может считаться порнографической из-за отсутствия признаков сексуального поведения. Кроме того, родители Элдена присутствовали на съемке и получили за нее денежное вознаграждение.

«Поза, фокус и общий контекст снимка не указывают на сексуальное поведение», — отметили в судебном решении.

В декабре 2023 года апелляционный суд США возобновил рассмотрение этого дела.

Первый иск о моральном ущербе художник подал еще в 2021 году. На знаменитой обложке изображен четырехмесячный Элден, плывущий под водой к долларовой купюре.

Мужчина утверждал, что получил психологическую травму и вынужден был обращаться к врачам. Однако судья указал, что истец слишком долго откладывал обращение в суд.

До идеи подать в суд на группу, в 2016 году, художник воссоздал фотографию, при этом название альбома было выбито на груди повзрослевшего персонажа оригинальной обложки.

