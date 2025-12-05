«Никто не хотел афишировать». Актер Павел Баршак увез больного сына в Израиль

Сына актера Павла Баршака и художника по костюмам была Евгении Истоминой парализовало из-за воспалительного процесса в спинном мозге. Родители увезли его на дорогостоящее лечение в Израиль, сообщила актриса Евгения Осипова в шоу «Малахов» .

Она рассказала, как познакомилась с Баршаком и Истоминой на съемках фильма «Икона сезона». У молодых закрутился роман и родился сын, которому сейчас 16 лет. Пара распалась, но отец продолжил участвовать в жизни сына.

«В мае почувствовал себя плохо, прямо в школе его парализовало. Я очень хорошо знаю эту семью, они все лето сражались своими силами, им помогали друзья, никто не хотел афишировать эту ситуацию», — сказала актриса.

Мальчик рос обычным ребенком и до весны не болел ничем серьезным. Однажды он перестал нормально двигаться и ходить, на следующий день уже не встал с постели — потерял чувствительность ниже груди. Врачи диагностировали миелит — редкое заболевание с воспалением спинного мозга.

За полгода лечения в России состояние не улучшилось, мальчика увезли в Израиль. Теперь он не двигается ниже пояса, предстоит операция. Один день лечения обходится в 200 тысяч рублей.

Ранее актер Александр Збруев вышел из больницы. В середине декабря состоится премьера спектакля с его участием.