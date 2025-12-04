Александр Збруев вернулся к работе после выписки из больницы

Зрители театра «Ленком Марка Захарова» увидят вышедшего из больницы народного артиста Александра Збруева на премьерном показе спектакля «Репетиция оркестра» на следующей неделе. О своем состоянии и возвращении к работе актер рассказал в комментарии ТАСС .

Збруев заявил, что давно вышел из больницы и уже вовсю репетирует новую постановку художественного руководителя театра Владимира Панкова.

«На сцену выйду 12 или 13 декабря», — пообещал актер.

Збруев добавил, что ему есть что сказать зрителям отметив, что никогда не надо терять чувство юмора.

О госпитализации народного артиста Александра Збруева стало известно в ночь на 9 октября Telegram-канал Mash сообщал, что актера доставили в одну из больниц Москвы со спазмами в кишечнике.

Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в комментарии 360.ru заявил, что Збруев в замечательной форме. По его словам, госпитализация не связана со здоровьем артиста, а исключительно с отдыхом, которого ему не хватало.