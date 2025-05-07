Пассажиры рейса Иркутск — Москва вынужденно находятся в петербургском аэропорту Пулково вот уже более пяти часов. Из самолета их при этом не выпускают. Видео с места событий оказалось в распоряжении 360.ru .

Борт должен был прилететь из Иркутска в Москву в 01:30, но примерно в 02:00 он вынужденно приземлился в Пулкове. С тех пор пассажиров не выпускают из самолета.

«Там, где есть жалобы на состояние, вызывают скорую. Отпускают. Остальным выходить нельзя. На борту в основном мужчины остались», — заявила она.

Командир корабля из кабины судна заявил пассажирам через громкую связь, что экипаж несколько часов пытается добиться вылета.

«Мы не первый час бьемся с наземными службами. Приоритет отдается тем, кто вызывает скорые, где маленькие дети на борту, которые себя плохо чувствуют. Мы постоянно зовем, напоминаем о себе», — сказал он.

Пилот с пониманием отнесся к уставшим пассажирам, которые утомились ждать вылета. Он отметил, что экипаж делает все возможное для исправления ситуации.

Ранее в московских аэропортах Шереметьево и Внуково вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Во Внукове запрет сняли в 04:07, в Шереметьеве — в 05:30.

В пресс-службе Пулкова заявили, что во время ограничений в ряде российских аэропортов авиагавань приняла все рейсы, перенаправленные обратно в Петербург.

«На текущий момент осуществляется отправка бортов в аэропорты назначения. Часть самолетов ожидает вылета», — указали представители воздушной гавани.

Там также отметили, что аэропорт обеспечивает работу в условиях высокой интенсивности взлетно-посадочных операций для нормализации расписания.