Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака
Звезда Голливуда Николь Кидман и певец Кит Урбан разошлись после 19 лет брака. Об этом написали на сайте TMZ.
Источники издания сообщили, что Кидман и Урбан живут раздельно с начала лета. Причины расставания сайт не указал. По данным инсайдеров, актриса не хотела расставания и до последнего пыталась спасти брак.
Один из источников сообщил, что Урбан приобрел недвижимость в Нэшвилле и съехал из их общего дома, который расположен в том же городе.
Кидман и Урбан поженились в 2006 году. У пары двое детей, 14 и 17 лет.
Ранее Кидман получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Плохая девочка» на кинофестивале в Венеции. Актриса отметила, что ее героиня испытывает внутренний кризис, несмотря на успешную карьеру и идеальный брак.