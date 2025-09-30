Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака

Звезда Голливуда Николь Кидман и певец Кит Урбан разошлись после 19 лет брака. Об этом написали на сайте TMZ .

Источники издания сообщили, что Кидман и Урбан живут раздельно с начала лета. Причины расставания сайт не указал. По данным инсайдеров, актриса не хотела расставания и до последнего пыталась спасти брак.

Один из источников сообщил, что Урбан приобрел недвижимость в Нэшвилле и съехал из их общего дома, который расположен в том же городе.

Кидман и Урбан поженились в 2006 году. У пары двое детей, 14 и 17 лет.

Ранее Кидман получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Плохая девочка» на кинофестивале в Венеции. Актриса отметила, что ее героиня испытывает внутренний кризис, несмотря на успешную карьеру и идеальный брак.