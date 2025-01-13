Актриса Николь Кидман рассказала, что в фильме «Плохая девочка» ее героиня испытывает внутренний кризис

Американская актриса Николь Кидман получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Плохая девочка» на кинофестивале в Венеции. Знаменитость в беседе с сайтом «Известия» рассказала, что ее героиня испытывает внутренний кризис, несмотря на успешную карьеру и идеальный брак.

Кидман подчеркнула силу своей героини в способности быть честной перед самой собой. По словам 57-летней актрисы, режиссер картины Халина Рейн глубоко понимает персонажей, позволяя актерам проявлять спонтанность на съемочной площадке. В ближайшие дни кинолента официально выйдет в российский прокат.

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