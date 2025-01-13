Актриса Николь Кидман рассказала, что в фильме «Плохая девочка» ее героиня испытывает внутренний кризис

Американская актриса Николь Кидман получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Плохая девочка» на кинофестивале в Венеции. Знаменитость в беседе с сайтом «Известия» рассказала, что ее героиня испытывает внутренний кризис, несмотря на успешную карьеру и идеальный брак.