«Никого к ней не подпускал». Боярский рассказал об отношениях Заворотнюк и Жигунова

Певец Михаил Боярский рассказал, что отношения актеров Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова были далеки от идеальных. Об этом он сообщил в интервью для документального фильма « Памяти Анастасии Заворотнюк ».

«Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка», — рассказывала актриса.

По словам Боярского, Жигунов сильно ревновал возлюбленную ко всем окружающим. Актер лично репетировал номера с Заворотнюк.

«Когда я работал в шоу „Две звезды“, Жигунов был в качестве охранника, он никого к ней не подпускал», — уточнил певец.

Сама Заворотнюк намекала, что ждала от отношений с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» большего, но до свадьбы дело так и не дошло.

«Мне кажется, что браки вершатся на небесах, а не на площадке шоу-бизнеса. Любые отношения между женщиной и мужчиной должны быть интимные. Как только они выставляются напоказ — не верьте этим отношениям», — заключил Боярский.

Актриса умерла в ночь на 30 мая в хосписе. С 2019 года она боролась с глиобластомой. Ей было 53 года.