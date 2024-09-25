Актер Роман Мадянов никогда не демонстрировал расстроенных чувств, старался всегда оставаться жизнерадостным. Об этом 360.ru рассказала заслуженная артистка России, актриса театра и кино Елена Галибина.

«Более жизнерадостного человека я еще не встречала. С ним всегда было легко. Не видела никогда его расстроенным, но бывало, что возмущался. Мы играли в одном спектакле, в кино. Хорошее чувство юмора у него. Никогда Рома не показывал вида, что у него болит. Он был очень справедливый в жизни», — сказала она

Актриса театра и кино Мария Болтнева добавила, что считала Мадянова гениальным актером.

«Он был человеком удивительной органики. Как говорят в нашей профессии: животная органика. Когда человек выходит и предельно достоверен. В этом я им восхищалась», — отметила артистка.

Роман Мадянов запомнился зрителям по ролям в сериалах «Солдаты», «Штрафбат» и «Домашний арест», фильмам «Весенние перевертыши», «Супербобровы», «Левиафан» и другим. О его смерти стало известно 25 сентября.