«Никогда не видела его расстроенным». Актриса Галибина — о Мадянове
Актриса Галибина сообщила, что Мадянов никогда не показывал негатив
Актер Роман Мадянов никогда не демонстрировал расстроенных чувств, старался всегда оставаться жизнерадостным. Об этом 360.ru рассказала заслуженная артистка России, актриса театра и кино Елена Галибина.
«Более жизнерадостного человека я еще не встречала. С ним всегда было легко. Не видела никогда его расстроенным, но бывало, что возмущался. Мы играли в одном спектакле, в кино. Хорошее чувство юмора у него. Никогда Рома не показывал вида, что у него болит. Он был очень справедливый в жизни», — сказала она
Актриса театра и кино Мария Болтнева добавила, что считала Мадянова гениальным актером.
«Он был человеком удивительной органики. Как говорят в нашей профессии: животная органика. Когда человек выходит и предельно достоверен. В этом я им восхищалась», — отметила артистка.
Роман Мадянов запомнился зрителям по ролям в сериалах «Солдаты», «Штрафбат» и «Домашний арест», фильмам «Весенние перевертыши», «Супербобровы», «Левиафан» и другим. О его смерти стало известно 25 сентября.