«Никогда не поддерживала». Ивлеева объяснила отношение к Навальному | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 13:01 «Никогда не поддерживала». Ивлеева объяснила отношение к Навальному Блогер Ивлеева заявила, что никогда не разделяла взгляды политика Навального Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что никогда не разделяла взгляды оппозиционного политика Алексея Навального. В беседе с ресторатором Андреем Третьяковым на его YouTube-канале она подчеркнула, что всего один раз посвятила ему публикацию в своем блоге.

«Во-первых, я его никогда не поддерживала. У меня была публикация единожды, где я желала ему скорейшего выздоровления. Но это просто человеческий фактор», — рассказала Ивлеева.

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Она уточнила, что в тот период у нее не было четко сформированного мнения и была подвержена модному течению, но политика Навального ей не была близка. Блогер добавила, что смерть оппозиционера в исправительной колонии стала для нее грустным событием с человеческой точки зрения.

«Грустно, когда родитель уходит рано и дети остаются без отца. По-человечески это грустно», — посочувствовала она.

Ивлеева призналась, что недавно удалила публикации на своих страницах в социальных сетях из-за растерянности, незнания и страха. Она почистила контент в двух аккаунтах с совокупной аудиторией свыше 25 миллионов человек.