«Никогда не были парой». Представитель Дурова сделал неожиданное заявление о Болгар

Основатель Telegram Павел Дуров отрицает, что состоял в отношениях с Ириной Болгар, от которой у него есть дети. Об этом газете New York Times сообщил представитель бизнесмена.

По его словам, Дуров и Болгар «никогда не были парой». Предприниматель отправлял ей деньги на содержание детей, но та тратила их на предметы роскоши. По словам представителя, женщина предъявила права на миллионы долларов.

«Дуров теперь надеется, что швейцарская система правосудия разрешит этот спор, чтобы средства, незаконно присвоенные госпожой Болгар, могли быть использованы по назначению: на поддержку детей», — объяснил он.

Также собеседник издания подтвердил, что у Дурова много детей и он поддерживает их, направляя на содержание каждого по 10 тысяч долларов в месяц.

Ранее Болгар заявила, что она познакомилась с предпринимателем в 2012 году. Она была его инструктором по йоге, а после совместного празднования Нового года в Дубае их отношения переросли в романтические.