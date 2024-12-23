Никиту Михалкова оштрафовали на 300 рублей

Столичный суд оштрафовал режиссера и актера Никиту Михалкова на 300 рублей. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на постановление.

«Признать ректора АНО ДПО „Академия кинематографического и театрального искусства Михалкова“ Михалкова Никиту Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.33.2 КоАП РФ Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей», — уточнили в суде.

Будучи должностным лицом, Михалков не предоставил отчет об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования в установленный срок. Он не пришел на заседание и не предоставил доказательств причины своей неявки, поэтому дело рассмотрели без его присутствия.

Кинорежиссер ранее обратился в суд с требованием взыскать с украинских чиновников более 49 миллионов рублей за бесхозяйственное поведение в Крыму.