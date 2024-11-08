Mash: Никита Михалков подал в суд на Украину за бесхозяйственность в Крыму

Никита Михалков обратился в суд с требованием взыскать свыше 49 миллионов рублей с украинских чиновников за бесхозяйственное поведение в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Причиной иска стало обращение Алуштинского санатория, находящегося на балансе Союза кинематографистов России, который возглавляет Михалков.

Представители здравницы заявили, что из-за беспечности Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов Украины в их районе сильно загрязнена вода.

Иск подали еще в конце прошлого года, но первое заседание по делу пройдет только 27 ноября.

В июне Арбитражный суд Крыма постановил взыскать с украинских органов власти три триллиона рублей в качестве компенсации за энергетическую блокаду, устроенную в 2015 году.