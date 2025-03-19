Никита Михалков попал в больницу из-за проблем с сердцем

Режиссер Никита Михалков попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем. Об этом утром 19 марта сообщил Shot . Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным источника Telegram-канала, Михалкову стало плохо еще в начале марта. У него резко подскочило давление, после чего народного артиста доставили в больницу. Медики стабилизировали состояние режиссера, однако обнаружили проблемы с сердцем, утверждает собеседник Shot.

Режиссеру выписали курс лекарств и отправили на амбулаторное лечение.

«Сейчас Никите Сергеевичу стало лучше», — заверил источник канала.

В начале ноября 2024 года СМИ сообщили о том, что внучка режиссера родила сына. Наталья Степаненко впервые стала матерью. Она вышла замуж летом прошлого года, но не стала раскрывать имя супруга. Пара провела медовый месяц в Бодруме. Внучка Михалкова старается избегать внимания публики.