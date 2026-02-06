Никита Михалков оплатит похороны вдовы Алексея Баталова

Союз кинематографистов России и его глава Никита Михалков полностью взяли на себя расходы и организацию похорон вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко. Об этом директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина сообщила изданию News.ru .

Гущина отметила, что союз также намерен позаботиться о дочери Баталова Марии, которая страдает ДЦП.

«Союз кинематографистов России полностью взял на себя расходы по захоронению Гитаны Аркадьевны Леонтенко. Маша в настоящее время находится у своей сестры. Союзу и гильдии небезразлична судьба Марии Алексеевны. Как это будет, неизвестно», — рассказала директор Гильдии.

Гитана Леонтенко скончалась накануне в Москве на 91-м году жизни. Пожилая женщина скончалась мирно, дома, причина смерти пока неизвестна. Леонтенко похоронят 6 февраля на Преображенском кладбище рядом с мужем.