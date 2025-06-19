Глушаков заявил, что Валерий Карпин сможет одновременно совмещать два руководящих поста

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков выразил мнение о назначении Валерия Карпина главным тренером футбольного клуба «Динамо» в интервью Life.ru. Он считает, что совместительство должности главного тренера «Динамо» и наставника национальной сборной не станет помехой для достижения высоких спортивных результатов.
По словам Глушакова, Валерий Карпин уже проходил похожий этап в карьере, когда руководил командой «Ростов» параллельно с работой в сборной, и этот опыт показал, что совмещение должностей возможно и эффективно.
Однако бывший футболист подчеркнул, что ситуация может измениться, если сборная России вернется к участию в международных соревнованиях. В таком случае тренеру придется адаптироваться к новым вызовам и соперникам, что потребует особой гибкости и умения управлять нагрузками.
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