Украинские власти признали Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности страны, поскольку в последние пару лет он выступал в новых российских регионах и передавал помощь ВС России. Сам артист в беседе с 360.ru счел это достойной наградой, подтверждающей его значимость.

«Я родился в советской Украине, а не на бандеровской окраине. Свой выбор сделал 2 мая 2014 года. После сожжения нацистами русских людей в доме профсоюзов Одессы я открыто заявил о поддержке русского мира и России», — напомнил артист.

По словам Джигурды, он семь раз бывал в Донбассе, куда привозил гуманитарную помощь и выступал в госпиталях перед бойцами. Актер и певец назвал Украину странной, проданной англосаксам.

«Включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека», — заключил Джигурда.

Ранее артист заявил о планах отправиться в зону спецоперации. Он предлагал себя в качестве снайпера по уничтожению дронов, но получил отказ из-за возраста.