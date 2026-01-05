«Хочу получить российское гражданство». Американский режиссер выбрал Ялту вместо США

Американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей, переехавший в Ялту в 2020 году, признался в любви к России и желании получить российское гражданство. Он заявил РИА «Новости» , что будет просить президента Владимира Путина об этом.

«Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта», — сказал он.

Тремблей получил вид на жительство в 2025 году. Впервые он приехал в Россию в 2016 году. Ему хотелось узнать правду о возвращении Крыма в состав РФ, а затем рассказать об этом американцам. Он возвращался в Россию в 2018 и 2019 годах, а потом осознал, что хочет здесь жить.

Режиссер не раз признавался в интервью, что влюбился в Россию, ее историю, культуру, искусство и людей. Сейчас он живет в Ялте, занимается волонтерской деятельностью.

Тремблей является автором фильма об американском добровольце Расселе Бентли — Техасе, который воевал в Донбассе с 2014 года. Весной 2024 года американец пропал без вести, позже сообщили о его смерти.