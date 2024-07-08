Никас Сафронов выбросил 1,5 млн рублей в мусорку

Художник Никас Сафронов рассказал, как случайно выбросил 1,5 миллиона рублей. Эти деньги оказались заначкой его старшего брата, сообщило mk.ru.

По словам Сафронова, он каждый месяц отправляет близким родственникам по 40 тысяч рублей. Также он покупает одежду и продукты старшему брату Владимиру.

Однажды, когда родственник был в отъезде, Сафронов пришел в его квартиру. Художник увидел пакеты из-под кефира, которые использовались как боксы для мусора, и решил выкинуть них.

«Я собрал их и выбросил в ближайший мусорный контейнер у дома», — рассказал он.

По словам Сафронова, позже брат признался, что в одном из пакетов прятал заначку в 1,5 миллиона рублей. Художник предложил родственнику вернуть деньги, но тот ответил отказом.

Ранее 68-летний Никас Сафронов изменил свое завещание. Он решил поделить нажитое пополам между государством и своими наследниками.