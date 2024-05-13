Художник Никас Сафронов изменил свое завещание | 360°

Культура 13 мая 2024, 14:47 Художник Никас Сафронов изменил свое завещание Художник Никас Сафронов завещал картины и квартиру государству РИА «Новости»

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Художник Никас Сафронов изменил свое завещание и решил оставить государству половину ценного имущества. Об этом он сообщил в передаче «Когда все дома».

По словам 68-летнего художника, он поделит нажитое пополам между государством и своими наследниками. Он не может оставить детей без поддержки, однако вместе с тем не хочет, чтобы его имущество растратили.

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«Основное намерен оставить государству — квартиру, книги, картины. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство, а Шагал все разделил при жизни», — привел примеры Сафронов.

Недавно ему подарили экзотическое животное — живого леопарда за девять миллионов рублей. Хищник еще совсем маленький. Сафронову рассказали, что животное осталось сиротой в дикой природе, его нашли люди и спасли. Спустя некоторое время леопарда отправят в зоопарк.