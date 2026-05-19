Никас Сафронов рассказал о котенке и своем чудесном спасении в пирамиде

Никас Сафронов поделился историей своего чудесного спасения в Египте, где он заблудился в одной из пирамид. Его вывел из нее маленький котенок, написал художник в телеграм-канале .

Сафронов рассказал, что прилетел в Египет по приглашению президента Хосни Мубарака, чтобы написать его портрет. Но получилось так, что египетский лидер куда-то срочно улетел и у художника появилось несколько свободных дней. Он решил съездить на одну из малопосещаемых пирамид.

Сафронов отметил, что в какой-то момент он, видимо, свернул не туда и заблудился. Он бродил часами по тоннелям, которые были похожи друг на друга, начал экономить силы и воду. Почти перестал надеяться выйти наружу.

«И я вдруг услышал мяуканье. Сначала подумал, что это мне кажется. Но пошел на звук — и увидел маленького котенка», — рассказал художник.

Котенок побежал вперед, Сафронов — за ним. Когда он вышел из пирамиды, выяснилось, что его искали три дня и не могли найти из-за ошибки водителя — искали не там. Спасшего его котенка он забрал с собой в Москву и назвал Клеопатрой.

Сафронов отметил, что портрет Мубарака он так и не написал. При этом добавил, что получил в той поездке гораздо больше.

