Народный художник России Никас Сафронов рассказал о разнице между аукционной стоимостью своих картин и личным доходом от их продажи. В интервью NEWS.ru он сообщил, что одна из его работ была продана на аукционе в Гонконге почти за миллион долларов (985 тысяч), однако по условиям контракта сам автор получил лишь 25 тысяч долларов.

Сафронов отметил, что истинную ценность произведения искусства определяет только время. По его словам, стоимость его картин с годами, как правило, только растет. В качестве примера он привел продажу своей работы на аукционе Sotheby’s в Лондоне, где полотно ушло за семь тысяч долларов. При этом ранее шейхи приобретали его картины за суммы в 300–500 тысяч долларов, написал KP.RU.

Однако художник подчеркнул, что не считает коммерческий успех главным показателем творческого признания. Для него важнее художественная ценность работ и их восприятие в долгосрочной перспективе.