Никас Сафронов раскрыл подробности встречи с папой римским Франциском
Художник Сафронов назвал чудом личную встречу с папой римским Франциском
Российский художник Никас Сафронов попал на встречу с папой римским Франциском по личному приглашению понтифика, который заинтересовался автором картины, побывавшей на Международной космической станции. Об этом российский деятель культуры рассказал порталу «Страсти».
Сафронов пояснил, что для главы Католической церкви побывавшая в космосе картина оказалась очень ценной, потому что там изображен храм Сан-Хосе-де-Флорес в Буэнос-Айресе, где он начинал свое служение.
«Папа случайно заметил новость, что мои картины отправились в космос. Он увидел базилику, в которой начинал службу. Папа растрогался и пожелал познакомиться со мной, и сегодня встреча состоялась», — рассказал художник.
Он добавил, что для него это стало настоящим чудом и уникальным шансом познакомиться с понтификом. Сафронов отметил, что подарил папе Римскому нее только картину с базиликой, но и его портрет.
О встрече художника Никаса Сафронова с папой римским Франциском стало известно в понедельник, 10 февраля. В ходе встречи в библиотеке Апостольского дворца и последующего общения российский художник получил благословение понтифика на создание коллекции картин для Ватикана.