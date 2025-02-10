Никас Сафронов раскрыл подробности встречи с папой римским Франциском

Российский художник Никас Сафронов попал на встречу с папой римским Франциском по личному приглашению понтифика, который заинтересовался автором картины, побывавшей на Международной космической станции. Об этом российский деятель культуры рассказал порталу «Страсти» .

Сафронов пояснил, что для главы Католической церкви побывавшая в космосе картина оказалась очень ценной, потому что там изображен храм Сан-Хосе-де-Флорес в Буэнос-Айресе, где он начинал свое служение.

«Папа случайно заметил новость, что мои картины отправились в космос. Он увидел базилику, в которой начинал службу. Папа растрогался и пожелал познакомиться со мной, и сегодня встреча состоялась», — рассказал художник.

Он добавил, что для него это стало настоящим чудом и уникальным шансом познакомиться с понтификом. Сафронов отметил, что подарил папе Римскому нее только картину с базиликой, но и его портрет.

О встрече художника Никаса Сафронова с папой римским Франциском стало известно в понедельник, 10 февраля. В ходе встречи в библиотеке Апостольского дворца и последующего общения российский художник получил благословение понтифика на создание коллекции картин для Ватикана.